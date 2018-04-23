الدفاع الروسية: إخراج 3922 من المسلحين وعائلاتهم من القلمون الشرقي منذ 20 أبريل

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن العدد العام للمسلحين وأفراد عائلاتهم، الذين تم إخراجهم من منطقة القلمون الشرقي بريف دمشق، بلغ 3922 شخصا.

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وقال رئيس مركز حميميم لمصالحة الأطراف المتناحرة في سوريا التابع لوزارة الدفاع الروسية، اللواء يفغيني يفتوشينكو، إن "1072 من المسلحين وأفراد عائلاتهم خرجوا، خلال الساعات الـ24 الماضية من القلمون الشرقي عبر الممر الإنساني في المنطقة، على متن 31 حافلة برفقة سيارات تابعة لأجهزة الأمن للجمهورية العربية السورية والهلال الأحمر العربي السوري إلى بلدة قلعة المضيق في منطقة وقف التوتر بمحافظة إدلب".

وأضاف يفتوشينكو أن المسلحين سلموا للقوات السورية 12 قطعة من الأسلحة و7.5 آلاف ذخيرة، و115 قنبلة يدوية، و37 محطة إذاعية متنقلة و5 مناظير بصرية ومهادف بالإضافة إلى 4 أحزمة ناسفة.

وذكر المسؤول العسكري الروسي أن العدد الإجمالي للمسلحين وأفراد عائلاتهم، الذين تم إخراجهم من منطقة القلمون الشرقي منذ يوم 20 أبريل، بلغ 3922 شخصا".

على صعيد آخر، أفاد يفتوشينكو بأن عناصر من التشكيلات المسلحة غير الشرعية المنتشرة في منطقة حي اليرموك فتحوا النار اليوم على أحياء سكنية في دمشق بقذائف هاون ما أسفر عن مقتل مدنيين اثنين وإصابة 14 آخرين.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية

رفعت سليمان