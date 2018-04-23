بدء إخراج الدفعة الأخيرة من المسلحين من منطقة القلمون الشرقي السورية

أفادت وكالة "سانا" ببدء خروج الحافلات التي تقل باقي المسلحين الرافضين لاتفاق التسوية وعائلاتهم من بلدة الرحيبة في منطقة القلمون الشرقي تمهيدا لنقلهم إلى الشمال السوري.

وقالت الوكالة السورية الرسمية إنه بدأ إخراج الدفعة الثالثة "من الإرهابيين" وعائلاتهم من منطقة القلمون الشرقي بريف دمشق ظهر اليوم تحضيرا لنقلهم إلى شمال سوريا تمهيدا لإخلاء المنطقة من الإرهاب.

وذكرت "سانا" سابقا، نقلا عن مراسلها في المنطقة، أن "عددا من الحافلات دخلت إلى بلدة الرحيبة في منطقة القلمون الشرقي لإخراج ما تبقى من الإرهابيين الرافضين لاتفاق التسوية وعائلاتهم ونقلهم إلى جرابلس وإدلب".

وتم أمس إخراج الدفعة الثانية من المسلحين وعائلاتهم من منطقة القلمون الشرقي بواسطة 30 حافلة تنفيذا للاتفاق الذى تم التوصل إليه أمس الأول والقاضي بإخراجهم من الرحيبة وجيرود والناصرية إلى شمال سوريا بعد تسليم أسلحتهم وعتادهم ومستودعات الذخيرة.

وبالتوازي مع تنفيذ الاتفاق في منطقة القلمون الشرقي تنفذ وحدات من الجيش العربي السوري عملية عسكرية مركزة على أوكار التنظيمات الإرهابية المنتشرة جنوب دمشق في إطار الحرب المتواصلة لاجتثاث الإرهاب من دمشق وريفها ومن عموم الأراضي السورية.

ويأتي ذلك بعد أن نفذت القوات السورية بالتعاون مع عسكريي مركز حميميم الروسي لمصالحة الأطراف المتناحرة في سوريا عمليات خاصة بإخراج المسلحين من منطقة الغوطة الشرقية لدمشق وبلدة الضمير الواقعة على بعد 50 كيلومترا من العاصمة.

المصدر: سانا + وكالات

رفعت سليمان