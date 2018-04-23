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وزير إسرائيلي يهدد باغتيال الأسد

أخبار العالم العربي

وزير إسرائيلي يهدد باغتيال الأسد
المكتب الإعلامي للرئاسة السورية/ Sputnik
بشار الأسد
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هدد وزير الطاقة والموارد المائية الإسرائيلي يوفال شتاينتس بأن أي حرب ستُشن على إسرائيل من الأراضي السورية ستجلب تداعيات فتاكة على حكومة دمشق والرئيس السوري بشار الأسد شخصيا.

وقال يوفال، وهو من الوزراء الكبار المقربين من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، في حديث لصحيفة "يديعوت أحرونوت" واسعة الانتشار اليوم: إذا سمح الأسد كزعيم سوري لأحد.. إيران أو أي طرف آخر.. بإعلان حرب على إسرائيل من سوريا، فإنه مسؤول عن حياته. 

وحذر الوزير الإسرائيلي من أن هذه الخطوة "ستعرض للخطر وجود نظام الأسد كما الأسد نفسه".

وجاءت هذه التصريحات بعد تصعيد في حدة التوتر بين تل أبيب وطهران، على خلفية غارات يعتقد أنها نُفذت من قبل الطيران الإسرائيلي على قاعدة "T-4" في محافظة حمص السورية، مما أسفر عن مقتل سبعة مقاتلين إيرانيين على الأقل.

المصدر: يديعوت أحرونوت

نادر عبد الرؤوف

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