روسيا لم تتخذ قرارا بعد بشأن تسليم منظومة إس-300 لسوريا

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن موسكو لم تتخذ بعد قرار تسليم منظومة الدفاع الجوي "S-300" إلى سوريا.

وأضاف لافروف في بيان نشرته وزارة الخارجية، اليوم الاثنين: "لا أستطيع القول إن القرار (تسليم S-300) قد اتخذ ... وننتظر القرارات، التي ستتخذها القيادة الروسية مع ممثلين عن سوريا، ومن المؤكد أنه لا توجد أسرار وكل شيء بهذا الخصوص سيتم إعلانه".

وفي نفس السياق قال الناطق الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، خلال مؤتمر صحفي: "الآن لن أعلق على مسألة تسليم اس-300 إلى سوريا، سأذكر فقط بتصريح الرئيس (فلاديمير بوتين) بعد الضربة الصاروخية ضد دولة ذات سيادة، بأن ذلك خرق للقانون الدولي".

المصدر: وكالات

نادر همامي