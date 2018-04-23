غندور: لن أغادر السودان وخروجي من منصب وزير الخارجية طبيعي

نفى وزير الخارجية السوداني المقال إبراهيم غندور أمس ما أشيع عن اعتزامه مغادرة البلاد، مشيرا إلى أن خروجه من منصبه أمر طبيعي.

ونقلت وسائل إعلام سودانية عن غندور قوله أثناء وداعه العاملين في وزارة الخارجية: "تركي المنصب بالإقالة أو غيرها أمر طبيعي، سأغادر موقعا أحبه إلى آخر أحبه داخل السودان".

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ورأى وزير الخارجية السوداني المقال أن دوره جاء ليغادر المنصب ويترك الفرصة لغيره، مؤكدا ثقته في أن خليفته سيكون صاحب دور إيجابي في العمل الدبلوماسي.

وشدد غندور على وجود كفاءات بوزارة الخارجية قادرة على الدفع بالعمل الدبلوماسي إلى الأمام، وخاطب الحاضرين قائلا: "لا تستهينوا بقدراتكم، ولولاكم لما استطعنا إنجاز شيء".

كما وجه وزير الخارجية السوداني المقال الشكر للرئيس السوداني عمر البشير على الثقة التي أولاها إياه حين عينه بهذا المنصب.

وكانت وسائل التواصل الاجتماعي تحدثت عن أن الوزير المقال سيغادر البلاد إلى الخارج مستفيدا من جنسيته البريطانية، وهو ما رد عليه غندور في إحدى مجموعات التراسل الفوري لموقع "واتساب" نافيا أن يكون حاصلا على الجنسية البريطانية.

وقال وزير الخارجية السوداني، الذي أقاله مؤخرا الرئيس البشير، في هذا الصدد: "لن أغادر البلاد. أفتخر بأني سوداني، ولم أغادر البلاد إلا للدراسة".

المصدر: سودان تربيون

محمد الطاهر