الرئيس السوداني يعفي وزير الخارجية إبراهيم الغندور من منصبه

أصدر الرئيس السوداني المشير عمر حسن البشير مساء الخميس، قرارا جمهوريا أعفى بموجبه إبراهيم أحمد غندور من منصبه كوزير للخارجية.

وكان وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، قد أثار، الأربعاء، النزاع المصري السوداني حول حلايب، حيث أشار إلى أن هناك خيارين فقط لحل قضية حلايب لا ثالث لهما.

وقال إن استدعاء سفير السودان لدى القاهرة نجم عن "التصعيد المصري".

وتحدث غندور في كلمة أمام المجلس الوطني عن الإجراءات التصعيدية للجارة مصر وما شهدته الفترة من ديسمبر 2017 وحتى مارس 2018 بشأن المثلث من طمس للهوية السودانية وتغيير أسماء المرافق العامة وفرض سياسة الأمر الواقع وممارسة الانتخابات وغيرها، معتبرا أن ما قامت به مصر لا يتسق مع الروح الإيجابية التي ظل يبديها السودان لمعالجة القضية عبر التفاوض أو التحكيم حتى لا تكون عقبة أمام تطور العلاقات في المستقبل المنظور والبعيد.

وشدد الديبلوماسي السوداني على رفض الخرطوم لأي استفتاء وأي "تمصير" لحلايب.

المصدر: وكالة الأنباء السودانية + وكالات