التحالف العربي: اعتراض صاروخ أطلقه الحوثيون على نجران

أعلن التحالف الدولي بقيادة السعودية اليوم عن اعتراض صاروخ باليستي أطلقه مسلحو جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) باتجاه مدينة نجران جنوب غرب المملكة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي بأن قوات الدفاع السعودية رصدت مساء اليوم صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون من محافظة صعدة باتجاه أراضي نجران، "بطريقة متعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان".

إقرأ المزيد

وذكر المسؤول أن اعتراض الصاروخ أسفر عن تناثر شظاياه على الأحياء السكنية، مما تسبب بنشوب حريق في إحدى المزارع، دون إلحاق أي إصابات.

وتابع المتحدث قائلا إن قوات الدفاع الجوي الملكية رصدت في وقت سابق من اليوم صاروخا باليستيا آخر متجها نحو أراضي المملكة، لكنه سقط في منطقة صحراوية خالية دون وقوع ضرر.

وهاجم المالكي مرة أخرى الحكومة الإيرانية، مشددا على أن الاستهداف الأخير يثبت استمرار طهران في دعم الحوثيين بـ"قدرات نوعية"، خلافا لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.

ولم يأت أي تعليق على الموضوع من قبل الحوثيين لحد الآن.

المصدر: واس

نادر عبد الرؤوف