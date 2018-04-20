القوات السعودية تعترض صاروخا أطلقه الحوثيون على مطار جازان

أفادت مصادر إعلامية سعودية بأن قوات الدفاع الجوي للمملكة اعترضت اليوم صاروخا باليستيا أطلقه مسلحو جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) من الأراضي اليمنية باتجاه منطقة جازان جنوب البلاد.

وأكدت المصادر أن الحادث لم يلحق أي ضرر بشري أو مادي.

عاجل | قوات الدفاع الجوي تعترض صاروخا باليستيا أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه #جازان. #الإخبارية#المملكة — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) ٢٠ أبريل، ٢٠١٨

من جانبهم، أعلن الحوثيون، عبر قناة "المسيرة" التابعة لهم، عن إطلاق صاروخ باليستي من طراز "بدر-1" باتجاه مطار جيزان الإقليمي، مصرين على أن صاروخا آخر من ذاك النوع أطلق على هذا المطار مساء أمس الأول، بعد ساعة من استهداف محطة كهرباء نجران بصاروخ مماثل.

المصدر: وكالات

نادر عبد الرؤوف