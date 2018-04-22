الحوثيون ينظمون جنازة ضخمة لقائد ميداني بارز قتل بغارة للتحالف العربي

شيعت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) اليمنية أمس السبت أحد أبرز قادتها العسكريين، المدعو ناصر القوبري، قائد العمليات الصاروخية في المنطقة الحدودية مع السعودية.

ونعى رئيس ما تسمى "اللجنة الثورية العليا"، محمد علي الحوثي، نعى القيادي الميداني البارز في الجماعة، ناصر القوبري، المكني بـ"أبو صلاح".

وقال الحوثي في تغريدة على حسابه بتويتر: "لقد كان أبو صلاح القوبري مثالا للوعي والولاء والالتزام العملي، ومثالا للغيرة والكرامة والعزة، عظم الله أجر أهله وذويه وألهمهم الصبر والسلوان".

يشار إلى أن القوبري قتل مع مجموعة كبيرة من قوات الحوثيين بغارة جوية للتحالف العربي، الذي تقوده السعودية، قبالة الحدود الجنوبية للمملكة.

المصدر: وكالات

نادر همامي