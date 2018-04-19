مقتل قائد العمليات الصاروخية للحوثيين على الحدود مع السعودية

أكدت وزارة الدفاع التابعة للحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء مقتل قائد عملياتها الصاروخية، ناصر حسين أحمد صلاح القوبري.

وجاء في بيان نشر على وكالة "سبأ" بنسختها التابعة للحوثيين: "نعت قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة اللواء الركن ناصر حسين أحمد صلاح القوبري الذي استشهد وهو يؤدي واجبه الوطني في الدفاع عن الوطن ومواجهة الغزاة ومرتزقتهم في معركة النفس الطويل".

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وأشادت وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان بـ "مناقب القوبري في ساح الحرب وحنكته وشجاعته".

وعدد البيان المناصب القيادية العسكرية التي تقلدها القوبري منذ تخرجه من الكلية البحرية والتي كان آخرها توليه رئاسة عمليات اللواء 83 مدفعية صاروخية، والأوسمة والنياشين والشهادات التقديرية التي منحت له.

من جانبها، أوضحت مصادر عسكرية يمنية أن القيادي الحوثي قتل مع مجموعة كبيرة من قوات الحوثيين بغارة للتحالف العربي، الذين تقوده السعودية، قبالة الحدود الجنوبية للمملكة.

المصدر: سبأ + سبق

رفعت سليمان