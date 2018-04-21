السعودية تمنع المعتمرين من زيارة جبل النور

طلبت وزارة الحج والعمرة بالسعودية من مؤسسات وشركات العمرة والشركات السياحية عدم إدراج جبل النور في برنامج الزيارات، بسبب ارتكاب مخالفات شرعية من بعض الزوار.

وقال وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون العمرة عبد العزيز الوزان، في تصريحات صحافية لصحيفة "عكاظ" إن القرار يأتي حفاظا على سلامة المعتمرين من المخاطر المحتملة من صعود الجبل.

وحذّرت الوزارة الشركات والمؤسسات من مخالفة القرار، محملة إياها المسؤولية في حال عدم الالتزام وتجاوز التعليمات.

وشددت وزارة الحج والعمرة أنه في حال رصد مخالفة من قبل اللجنة المختصة تتحمل الشركات والمؤسسات مسؤوليتها وما يقع عليها من عقوبات.

ويقع جبل النور على بعد 4 كيلومترات شرقا من المسجد الحرام، ويشهد ازدحاما كبيرا، بسبب كثرة الزوار، كونه إحدى المناطق التاريخية التي يرتادها المعتمرون والحجاج بشكل كثيف.

المصدر: صحيفة "عكاظ" السعودية