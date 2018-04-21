نصر الله: صواريخنا قادرة على ضرب أهداف كيان العدو الإسرائيلي كافة

أكد حسن نصر الله، الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، أن قواته تمتلك حاليا صواريخ قادرة على ضرب كل الأهداف في إسرائيل، فيما تعهد بأن تواصل "المقاومة" مواجهة تهديدات العدو.

وقال نصر الله، في كلمة ألقاها اليوم السبت خلال مهرجان انتخابي لدائرة صور – الزهراني في مدينة صور: "المقاومة، التي كانت حلم السيد شرف الدين والإمام الصدر أصبحت الآن قوة حقيقية ويحسب لها العدو ألف حساب، وأقول للسيد شرف الدين لن تأتي بعد اليوم ذلة لضرب أرض جبل عامل، ولن يأتي يوم تضرب فيه الذلة جبل عامل لأن البنادق والأيادي كلها تهتف هيهات منا الذلة".

وتابع نصر الله: "أقول للإمام الصدر إن المقاومة التي أسستها أصبحت يا سيدي وإمامي تملك القدرة والقوة والتكنولوجيا والصواريخ التي تستطيع أن تضرب أي هدف للعدو، والمقاومة جاءت بعظيم التضحيات الجسام ولا يمكن أن نتخلى عنها وهي تعني كرامتنا وعزتنا".

ودعا الأمين العام لـ"حزب الله" إلى دعم رئيس مجلس النواب الحالي، نبيه بري، في الانتخابات البرلمانية المقبلة، قائلا: "إن مرشح البقاع الغربي من حركة أمل هو مرشح حزب الله ومرشحا حزب الله في زحلة وجبيل هما مرشحا حركة أمل، ومرشح حركة أمل في دائرة الزهراني الأخ الأستاذ نبيه بري هو مرشح المقاومة ومرشح حزب الله، ومرشح دائرة الزهراني الاستاذ نبيه بري هو رئيس اللائحة وهو الذي سيكون في المرحلة المقبلة رئيس مجلس النواب... الرئيس بري يمثلنا جميعا ليس فقط في قضاء الزهراني بل في المقاومة وفي كل الاستحقاقات الكبرى ونحن اليوم نأتمنه على الحدود البرية والبحرية".

المصدر: المنار

رفعت سليمان



