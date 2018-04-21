مجموعة من "الجيش الحر" تخرج من القلمون الشرقي إلى منطقة النفوذ الأمريكي جنوب سوريا

أفادت مراسلة RT بأن مجموعة من عناصر تنظيم "أسود الشرقية" التابع لـ"الجيش السوري الحر" المعارض خرجت من منطقة القلمون الشرقي في ريف دمشق متوجهة إلى الحدود الأردنية.

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وأوضحت مراسلتنا أن 25 مسلحا من "أسود الشرقية" انطلقوا من المنطقة على متن سياراتهم الخاصة متوجهين إلى مخيم الركبان الواقع عند الحدود مع الأردن، على مقربة من قاعدة التنف التابعة للتحالف الدولي بقيادة واشنطن، وذلك بموجب الاتفاق المبرم بين الجيش السوري والفصائل المسلحة في القلمون الشرقي.

وجاء ذلك في وقت انطلق فيه تطبيق الاتفاق، حيث بدأت الحافلات تقل المسلحين وعوائلهم من بلدات الرحيبة وجيرود والناصرية في القلمون إلى نقطة التجمع، تمهيدا لنقلهم إلى شمال سوريا.

المصدر: RT

نادر عبد الرؤوف