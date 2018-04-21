سوريا.. بدء خروج المسلحين من القلمون الشرقي

أفادت وكالة "سانا" السورية الرسمية بانطلاق تطبيق الاتفاق بشأن انسحاب المسلحين من بلدات الرحيبة وجيرود والناصرية في منطقة القلمون الشرقي في ريف دمشق الشمال - شرقي.

وأكدت الوكالة أن عددا من الحافلات التي تقل المسلحين وأفراد عوائلهم غير الراغبين في تسوية أوضاعهم غادرت الرحيبة، تمهيدا لنقل جزء من هؤلاء إلى مدينة جرابلس في ريف حلب الشمالي - شرقي، والآخرين إلى محافظة إدلب.

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وأوضحت الوكالة أن المسلحين سلموا أسلحتهم الثقيلة والمتوسطة ومستودعات ذخيرتهم قبل إخراجهم من المنطقة.

من جانبها، ذكر التلفزيون السوري أن 17 حافلة قد خرجت من الرحيبة وجيرود إلى نقطة التجمع، تمهيدا لنقل المسلحين وعوائلهم إلى جرابلس.

وأبرم اتفاق بين الجيش السوري والفصائل المسلحة على خروج عناصرها من البلدات الثلاث بعد يومين من إعلان بلدة الضمير في القلمون الشرقي خالية من الوجود المسلح، وذلك إثر خروج المسلحين منها في إطار عملية مماثلة.

المصدر: وكالات

نادر عبد الرؤوف