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بن دغر: نهاية الحوثيين قريبة وحتمية

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بن دغر: نهاية الحوثيين قريبة وحتمية
Reuters / Balibouse
رئيس الوزراء اليمني، أحمد عبيد بن دغر
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قال رئيس الوزراء اليمني أحمد بن دغر، اليوم الجمعة، إن الحوثيين فقدوا معظم قوتهم وإن نهايتهم باتت قريبة وحتمية.

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ودعا رئيس الوزراء اليمني "المغرر بهم في صفوف الحوثيين للعودة إلى صوابهم والانتصار للدولة المدنية واليمن الاتحادي الذي يضمن توزيع عادل للثروة والسلطة.

وأكد بن دغر أن الشعب اليمني لن يقبل بالخرافة وسيدافع عن المبادئ الوطنية العظمي في الدفاع عن ثورتي سبتمبر وأكتوبر العظيمتين.

وقال: "تضحيات أبناء البيضاء تأتي امتدادا لتضحيات آبائهم وأجدادهم الذين انتصروا لقيم الجمهورية إبان ثورة 26 سبتمبر كخيار وثبات وطني لا مناص ولا تنازل عنه".

واطلع رئيس الوزراء اليمني، خلال اتصال هاتفي مع محافظ البيضاء، صالح الرصاص، على الانتصارات التي حققها الجيش اليمني والمقاومة الشعبية مسنودين بقوات التحالف العربي في مختلف الجبهات بمحافظة البيضاء ضد المسلحين الحوثيين.

إلى ذلك، جددت الحكومة اليمنية، تأكيد موقفها الثابت تجاه عدم التهاون مع انتهاكات لحقوق الإنسان، ومحاسبة مرتكبيها أيا كانت صفاتهم أو مواقعهم، وتعاونها الفاعل والمستمر مع كافة المنظمات الأممية والدولية ذات الصلة، لتحقيق أعلى درجات الفاعلية في حماية حقوق الإنسان.

وقالت وزارة حقوق الإنسان في بيان إن الحكومة اليمنية قد شكلت في وقت سابق لجنة حكومية تولت نقل المحتجزين من مركز للمهاجرين الأفارقة وإغلاقه، والتحقيق مع المسؤولين فيه عن الانتهاكات المنسوبة إليهم، والتثبت من جميع ما ذكره تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" من انتهاكات محتملة، وبالتنسيق والتعاون مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين.

المصدر: وكالة الأنباء اليمنية

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