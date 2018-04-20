بن دغر: نهاية الحوثيين قريبة وحتمية

قال رئيس الوزراء اليمني أحمد بن دغر، اليوم الجمعة، إن الحوثيين فقدوا معظم قوتهم وإن نهايتهم باتت قريبة وحتمية.

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ودعا رئيس الوزراء اليمني "المغرر بهم في صفوف الحوثيين للعودة إلى صوابهم والانتصار للدولة المدنية واليمن الاتحادي الذي يضمن توزيع عادل للثروة والسلطة.

وأكد بن دغر أن الشعب اليمني لن يقبل بالخرافة وسيدافع عن المبادئ الوطنية العظمي في الدفاع عن ثورتي سبتمبر وأكتوبر العظيمتين.

وقال: "تضحيات أبناء البيضاء تأتي امتدادا لتضحيات آبائهم وأجدادهم الذين انتصروا لقيم الجمهورية إبان ثورة 26 سبتمبر كخيار وثبات وطني لا مناص ولا تنازل عنه".

واطلع رئيس الوزراء اليمني، خلال اتصال هاتفي مع محافظ البيضاء، صالح الرصاص، على الانتصارات التي حققها الجيش اليمني والمقاومة الشعبية مسنودين بقوات التحالف العربي في مختلف الجبهات بمحافظة البيضاء ضد المسلحين الحوثيين.

استمعت مِن الأخ محافظ محافظة البيضاء عن الانتصارات التي يحققها أبطال الجيش الوطني في مختلف مديريات البيضاء.تضحيات أبناء البيضاء وانتصاراتهم اليوم تأتي إمتدادا لتضحيات آبائهم وأجدادهم الذين انتصروا لقيم الجمهورية ابان ثورة26سبتمبر كخيار وطني لا مناص ولا تنازل عنه في كل أنحاء الوطن — د/ أحمد عبيد بن دغر (@ahmedbindaghar) 20 апреля 2018 г.

إلى ذلك، جددت الحكومة اليمنية، تأكيد موقفها الثابت تجاه عدم التهاون مع انتهاكات لحقوق الإنسان، ومحاسبة مرتكبيها أيا كانت صفاتهم أو مواقعهم، وتعاونها الفاعل والمستمر مع كافة المنظمات الأممية والدولية ذات الصلة، لتحقيق أعلى درجات الفاعلية في حماية حقوق الإنسان.

وقالت وزارة حقوق الإنسان في بيان إن الحكومة اليمنية قد شكلت في وقت سابق لجنة حكومية تولت نقل المحتجزين من مركز للمهاجرين الأفارقة وإغلاقه، والتحقيق مع المسؤولين فيه عن الانتهاكات المنسوبة إليهم، والتثبت من جميع ما ذكره تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" من انتهاكات محتملة، وبالتنسيق والتعاون مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين.

المصدر: وكالة الأنباء اليمنية