توقيف ضابط يمني رفيع على خلفية الاتهامات باغتصاب مهاجرين أفارقة

أمر أحمد الميسري، وزير الداخلية في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا بإلقاء القبض فورا على ضابط رفيع كان يدير مركزا للمهاجرين الأفارقة عقب صدور اتهامات بارتكاب جرائم جنسية داخله.

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وأوضحت وزارة الداخلية اليمنية على موقعها الإلكتروني أن الوزير أحمد الميسري "أمر الأجهزة الأمنية المعنية، بإلقاء القبض فورا على العقيد خالد العلواني مدير مركز اللاجئين الأفارقة السابق، وإحالته للتحقيق، وذلك لاتهامه بانتهاكات حقوق الإنسان وقضايا اغتصاب لمهاجرين أفارقه كانوا محتجزين بالمركز".

وأشار بيان الوزارة إلى أن هذا الإجراء جاء بعد "توجيهات عليا سابقة بإيقافه عن العمل وإخلاء المركز وتسليمه لهيئة الأحياء البحرية التابعة لوزارة الثروة السمكية اليمنية" الواقعة بمديرية البريقة شمال غرب العاصمة المؤقتة عدن.

إلقاء القبض فورا على العقيد خالد العلواني مدير مركز اللاجئين الافارقة السابق ،واحالته للتحقيق ،وذلك لاتهامه بانتهاكات حقوق الانسان وقضايا اغتصاب لمهاجرين افارقة كانوا محتجزين بالمركز.#اليمن — احمد بن احمد الميسري (@AhmedAlmysari) April 19, 2018

كما ذكرت أيضا أن وزير الداخلية، ويتولى أيضا منصب نائب رئيس الوزراء، أمر في وقت سابق بتشكيل لجنة خاصة تتولى مهمة "ترحيل المحتجزين في مركز البريقة" إلى مركز آخر.

وكانت وزارة الداخلية اليمنية قد تعهدت إلى منظمة "هيومن رايتس ووتش" في خطاب أرسلته بالخصوص بأنها "ستقوم بإجراء التحقيقات وكافة التحركات القانونية اللازمة وإيقاف كل المتورطين، ومن تثبت إدانتهم في الانتهاكات وممارسة أعمال لا إنسانية أو جرائم اغتصاب بحق اللاجئين الأفارقة باليمن، وأن الوزارة لن تتهاون مع كل من يمارس انتهاكات حقوق الإنسان أيا كان، سواء من منتسبي الوزارة أو من العاملين في مركز اللاجئين الأفارقة".

يذكر أن منظمة "هيون رايتس ووتش" قد اتهمت أمس الأول "بعض المسؤولين الحكوميين اليمنيين" بأنهم "عذّبوا واغتصبوا وأعدموا مهاجرين وطالبي لجوء من القرن الأفريقي بمركز احتجاز بمدينة عدن الساحلية جنوبي اليمن".

المصدر: تويتر + imoyemen

محمد الطاهر