وسط غضب وتوتر.. لحظة عرض الخريطة المسيئة لمصر(فيديو)

نشرت قناة صدى البلد المصرية، مقطع فيديو، يرصد لحظة رفض الدكتور أحمد الجيوشي، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، لعرض خريطة لمصر من أحد الباحثين.

ويظهر الفيديو عرض خريطة من أحد الباحثين بوفد جنوب إفريقيا، مكتوب فيها على موقع مصر "ستُعلن إسرائيل 2020"، في المنتدى الإفريقي لمهارات الشباب المنعقد بتونس.

ويوضح الفيديو، لحظة تهديد الجيوشي بالانسحاب من المؤتمر، إذا لم يجرِ حذف اسم إسرائيل من موضع الدولة المصرية المحدد على الخريطة.

وبحسب بيان، أمس، طالب الجيوشي بحذف الخريطة، مهددًا بالانسحاب من المؤتمر؛ اعتراضًا على عرض هذه

الخريطة من أحد المحاضرين بالمنتدى، وأيد الحضور وجهة النظر المصرية، مؤكدين أنها تسيء لمصر.

وطالب الجيوشي، بتضمين ما حدث رسميًا في مضبطة المؤتمر، في إشارة واضحة لاعتراضه على ما تم عرضه.

يذكر أن أحد الباحثين، عرض خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى الإفريقي لمهارات الشباب الإفريقي في تونس، أمس الأربعاء، خريطة للقارة الإفريقية مكتوبًا على موقع مصر فيها "ستعلن إسرائيل في عام 2020".

المصدر: "صدى البلد"