مسؤولون أتراك: 10 آلاف لاجئ سوري عادوا إلى بلادهم

أفادت مصادر تركية رسمية بأن نحو 10 آلاف لاجئ سوري عادوا إلى بلادهم خلال الأيام الـ100 الأخيرة.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية عن مصادر مسؤولة في معبر جلوة غوزو الحدودي في محافظة هاتاي (المقابل لمعبر باب الهوى في محافظة إدلب من الجانب السوري) قولها إن 9880 لاجئا عادوا عبر هذا الممر الحدودي خلال الفترة المذكورة إلى "المناطق الآمنة التي طهرت من العناصر الإرهابية".

وتعد تركيا من أكثر الدول المستضيفة للاجئين السوريين، ويقيم على أراضيها أكثر من ثلاثة ملايين سوري فروا من الحرب الدائرة في بلادهم.

المصدر: الأناضول

نادر عبد الرؤوف