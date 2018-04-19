مقتل قياديين في "القاعدة" باليمن

قتل قياديان في تنظيم "القاعدة" باليمن إثر مداهمة أمنية قامت بها قوات الحزام الأمني في محافظة أبين.

وأوضحت مصادر أمنية، اليوم الخميس، أن القياديين مراد عبدالله محمد الدوبلي الملقب "بأبي حمزة البطاني"، والقيادي حسن باصريع، لقيا مصرعهما إثر مداهمة قامت بها قوات الحزام الأمني، بمحافظة أبين، لأحد معاقل التنظيم الإرهابي، في مديرية الوضيع التابعة للمحافظة.

وقالت المصادر: "إن قوات الحزام الأمني اشتبكت مع عناصر تنظيم القاعدة في منطقة البطان بمديرية الوضيع في أبين، وأسفرت هذه الاشتباكات عن مصرع القياديين بالتنظيم الإرهابي واللذين يعدان من أخطر قادة تنظيم القاعدة باليمن".

المصدر: واس