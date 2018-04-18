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وزير الدفاع الإيراني في بغداد

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وزير الدفاع الإيراني في بغداد
Reuters
وزير الدفاع الايراني العميد امير حاتمي ونظيره العراقي عرفان الحيالي في بغداد، 18 أبريل 2018
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أشاد وزير الدفاع الايراني العميد أمير حاتمي بالتعاون مع موسكو ودمشق وبغداد في مكافحة الإرهاب ووصفه بنموذج يحتذى به.

وقيم العميد حاتمي عاليا مستوى جهود ومساعي الشعب والقوات المسلحة في العراق بهدف القضاء على داعش، واصفا التعاون بين إيران والعراق بأنه دليل على الارتباط الوثيق.

ولفت إلى أن مكافحة الإرهاب ينبغي أن تكون شاملة وعلى رأس أولويات كافة البلدان، موضحا أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تقف إلى جانب الشعب والجيش العراقي في أزمته وعازمة على مكافحة الإرهاب حتى النهاية.

ووصل وزير الدفاع الإيراني اليوم إلى بغداد في زيارة رسمية تستغرق يومين ومن المتوقع أن يناقش خلالها مع القادة العراقية الوضع في المنطقة، بما فيه العدوان الثلاثي على سوريا، وكذلك تطوير التعاون العسكري والأمني بين البلدين.

ومن المقرر أن يلتقي حاتمي مع رئيس الوزراء حيدر العبادي، ونظيره العراقي عرفان الحيالي، ورئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول الركن عثمان الغانمي، فضلا عن مستشار الأمن الوطني فالح الفياض.

المصدر: وكالات

ناتاليا اوسمان

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