دي ميستورا إلى موسكو وطهران قريبا

أعلن مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، أن الأخير سيقوم بجولة دبلوماسية يجتمع خلالها مع أبرز الأطراف المؤثرة في مجريات الأزمة السورية.

وقال مكتب دي ميستورا اليوم الأربعاء: "يتواجد المبعوث الخاص في أنقرة اليوم لإجراء لقاءات مع كبار المسؤولين الأتراك. وبعد ذلك سيتوجه إلى موسكو وطهران للمشاورات مع المسؤولين الرفيعين هناك".

وأشار إلى أنه يتوقع أن يعقد دي ميستورا اجتماعات مع عدد من الوزراء الأوروبيين وممثلين رفيعين عن الولايات المتحدة وغيرهم من المسؤولين خلال مؤتمر مزمع في بروكسل يومي 24 و25 أبريل الحالي.

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وأكد الكثير من قادة العالم في أعقاب العدوان الثلاثي على سوريا السبت الماضي، على ضرورة تحريك التسوية السياسية على مختلف مساراتها، مشيرين إلى أنه لا حل عسكريا للأزمة السورية.

المصدر: وكالات

متري سعيد