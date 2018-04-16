موغيريني تؤكد ضرورة تفعيل مفاوضات جنيف حول سوريا

دعت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية فيدريكا موغيريني، إلى تفعيل مفاوضات جنيف حول سوريا، ورجحت عدم فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على إيران.

تصريحات موغيريني جاءت قبيل اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم، تتصدر أجندته أزمة سوريا والملف الإيراني، إضافة إلى تداعيات قضية سكريبال.

موغيريني، مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي:

لدي رؤية واضحة، بضرورة إتاحة الفرصة لإعادة إطلاق العملية السياسية حول سوريا تحت رعاية الأمم المتحدة.

الاتحاد الأوروبي مستعد للاستثمار في إعادة إعمار سوريا بشرط وجود حوار سياسي ذي مضمون.

في البيان الختامي سنؤكد على موقفنا المشترك حول سوريا، بما في ذلك ما يخص استخدام الأسلحة الكيميائية هناك وردنا على ذلك.

لا أتوقع اتخاذ أي قرار بشأن عقوبات جديدة ضد إيران.

أتوقع أن تؤكد دول الاتحاد الأوروبي التزامها بتنفيذ الاتفاق النووي مع إيران.

بوريس جونسون وزير الخارجية البريطاني:

ضرب سوريا لا يغير مجرى الحرب هناك ولا يسقط الأسد

هدف الضربة إرسال رسالة لا لبس فيها ومفادها أننا لن نتسامح مع استخدام الأسلحة الكيميائية

هايكو ماس وزير الخارجية الألماني:

نرحب باستعداد روسيا للحوار حول التسوية في سوريا ولا يمكن تسوية هذا النزاع بمعزل عنها

ننتظر من روسيا مساهمة بناءة في جهود التسوية في سوريا

لا بد من تجنب التصعيد اللاحق حول سوريا وإعادة تشغيل العملية السياسية

على المجتمع الدولي تحقيق الهدنة في سوريا، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، ثم تشكيل حكومة انتقالية وإجراء إصلاح دستوري

لا يمكن لأحد أن يتخيل كيف يمكن لشخص استخدم السلاح الكيميائي ضد مواطنيه أن يكون جزءا من الحل

المصدر: وكالات