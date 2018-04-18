القوات الإماراتية تسيطر على طائرة إيرانية مسيرة فوق الساحل الغربي لليمن

أفادت وكالة الأنباء الإماراتية بالسيطرة على طائرة إيرانية مسيرة من طراز "قاصف 1" محملة بالمتفجرات وكانت تستهدف مواقع في الساحل الغربي من اليمن.

ونشرت القوات المسلحة الإماراتية بيانا جاء فيه: "تمكنت الوحدة الخاصة بالدفاع ضد الطائرات المسيرة لقواتنا المسلحة أمس من اكتشاف والسيطرة على طائرة مسيرة من نوع "قاصف 1" إيرانية محملة بالمتفجرات كانت تحاول التسلل إلى مواقع قريبة من القوات اليمنية الموالية للشرعية والمدعومة من قوات التحالف العربي في الساحل الغربي من اليمن".

وأضاف البيان أن الفرق المختصة خلال فحص مكونات الطائرة، اكتشفت كمية كبيرة من المواد المتفجرة كانت معدة لاستخدامها ضد أهداف محددة.

وأكد البيان على عزم التحالف العربي بقيادة السعودية الاستمرار في التصدي لهذه "القدرات الإيرانية" التي تشكل تهديدا مباشرا ليس فقط على القوات والشعب اليمني، ولكن تهدد حرية الملاحة البحرية في البحر الأحمر على غرار تهديدها للمنشآت المدنية كما حصل مؤخرا في مطار أبها في السعودية.

بدوره صرح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، بأن الحوثيين استهدفوا بالصواريخ والطائرات المسيرة منظومة باتريوت إماراتية، وتجمعا لقوات التحالف العربي إمارتية وسعودية، وقوات موالية للرئيس عبد ربه منصور هادي في المخا وموشج.

وفي نجران استهدف الحوثيون بالصواريخ تجمعات للجنود السعوديين في مواقع الشرفة والشبكة والحماد وقبالة عليب والتبة الحمراء، كما استهدفوا مواقع في معسكري أبو مض والنمشيح في جيزان، بالإضافة إلى مواقع عدة في عسير، بحسب سبأ.

المصدر: وام، سبأ

نتاليا عبدالله