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الأسد مستعد لمنح الشركات الروسية الأولوية في إعادة إعمار سوريا

مال وأعمال

الأسد مستعد لمنح الشركات الروسية الأولوية في إعادة إعمار سوريا
Sputnik
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ذكر عضو مجلس الاتحاد الروسي أندريه تورتشاك، أن الرئيس السوري بشار الأسد أكد استعداد دمشق لمنح الأولوية في إعادة إعمار سوريا للشركات الروسية، إذا أبدت الأخيرة اهتمامها بذلك.

وذكر تورتشاك، أن الأسد  قدر حجم الأموال اللازمة لإعادة إعمار البنى التحتية في سوريا بنحو 400 مليار دولار، مؤكدا أن عملية الإعمار قد تستغرق ما بين 10 و15 عاما.

وأشار تورتشاك، إلى أن الأسد أعرب كذلك عن استعداد الحكومة السورية للتحرك نحو تشكيل برلمان تعددي بالإفادة من الخبرة البرلمانية الروسية.

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وفي وقت سابق، دعا تورتشاك روسيا إلى عدم التباطؤ في الاستثمار في الاقتصاد السوري، والانخراط في عملية إعادة إعمار سوريا حتى لا تسبقها في ذلك إيران والصين.

المصدر: انترفاكس

ادوارد سافين  

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