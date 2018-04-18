هل بدأت السعودية بشق قناة "سلوى" على الحدود مع قطر؟

نقلت وسائل إعلام مصرية وسعودية عن مواقع التواصل الاجتماعي لقطات من فيديو قالت إنه لأعمال هدم منفذ سلوى الحدودي الذي يربط السعودية وقطر، تمهيدا لشق قناة "سلوى" الحدودية بينهما.

وكانت المملكة العربية السعودية أعلنت عزمها إنشاء مشروع سياحي متكامل يتمثل في شق قناة بحرية على طول الحدود مع قطر ينفذه تحالف استثماري من القطاع الخاص يضم شركات في هذا الحقل.

وسيتمثل المشروع في شق قناة بحرية تبدأ من سلوى إلى خور العديد بهدف الإسهام في التنشيط السياحي بين دول الخليج عبر الرحلات البحرية وسينفذ المشروع تحالف مصري إماراتي سعودي مشترك.