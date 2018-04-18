حماس تعرب عن استعدادها للتفاوض على تبادل الأسرى مع إسرائيل

أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، استعداد الحركة للتفاوض على صفقة لتبادل الأسرى مع إسرائيل وذلك عبر طرف ثالث وسيط.

ونقل مراسلنا عن هنية قوله بمناسبة "يوم الأسير الفلسطيني" أمس الثلاثاء: "أطمئنكم جميعا بأن لدى المقاومة ما يمكن أن يحقق الأمنية الكبيرة ونحن مستعدون أن نبدأ المفاوضات حول صفقة للتبادل عبر طرف ثالث".

وتابع: "قيادة المقاومة تعاهد الأسرى وأهلهم وأبناء شعبنا الفلسطيني أن تكسر قيد أسرانا الأبطال في سجون الاحتلال، وسيأتي اليوم الذي يدفع فيه الاحتلال الثمن بالإفراخ عن أسرانا".

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وشدد هنية على أن قضية الأسرى وتحريرهم على طاولة قيادة الحركة، وأضاف: "في إطار التداول العلني وغير العلني، نفكر بكل الطرق والوسائل لأن نكسر القيد ونعيد أسرانا، ولا يمكن أن نقبل استمرار القيد والسجن وهذه المعاناة خاصة، وأن من أبطالنا الأسرى من مضى عليهم عشرات السنين" في المعتقل.

وأشار إلى استعداد الحركة لتشكيل مجلس وطني فلسطيني على أساس تفاهمات بيروت يجمع كل الفلسطينيين، وقال بهذا الصدد: مستعدون لأن نذهب بعيدا من أجل تحقيق الوحدة الوطنية الحقيقية ومستعدون لمجلس وطني فلسطيني وحدوي يجمع ولا يفرق.

المصدر: RT

أحمد باديان