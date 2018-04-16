فرنسا تجرد الأسد من وسام جوقة الشرف
AFP HO / SANA
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أعلنت الرئاسة الفرنسية بدء إجراءات تجريد الرئيس السوري بشار الأسد من وسام جوقة الشرف، وهو أعلى الأوسمة الحكومية الفرنسية.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن الرئاسة الفرنسية قولها إن "قصر الإليزيه يؤكد بدء الإجراءات لسحب وسام جوقة الشرف من بشار الأسد".
جدير بالذكر أن وسام جوقة الشرف أنشئ في فرنسا في عهد نابليون بونابرت عام 1802. ويمنح الوسام كأعلى تكريم من قبل الدولة الفرنسية.
وقلد الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك الرئيس السوري بشار الأسد هذا الوسام في عام 2001، أثناء زيارة الرئيس السوري لباريس.
La Légion d'Honneur entretient aussi l'amitié... Remise en 2001 par président Chirac à Bachar El #Assad#Syrie#Francepic.twitter.com/T0t4Hbej— Ammar ABD RABBO (@AmmarParis) 19 апреля 2012 г.
المصدر: وكالات
أنطون زوييف
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