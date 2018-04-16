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القحطاني يطلق اسما جديدا على قطر!

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القحطاني يطلق اسما جديدا على قطر!المستشار في الديوان الملكي السعودي سعود القحطاني
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متحدثا عن ممثل دولة قطر في القمة العربية، سمى المستشار في الديوان الملكي السعودي، سعود القحطاني، هذا البلد "الشق الشرقي من جزيرة سلوى" و"قطر سابقا"!

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انعكاس قمة الظهران على صفحات التواصل

جاء ذلك في معرض تعليق القحطاني على صورة جمعت رؤساء الوفود العربية المشاركة في قمة الظهران، حيث وُصف ممثل قطر بممثل الشق الشرقي لجزيرة سلوى، وبأنه يجلس "منبوذًا لوحده في أقصى يمين الصورة".

المصدر: تويتر

محمد الطاهر

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