القحطاني يطلق اسما جديدا على قطر!

متحدثا عن ممثل دولة قطر في القمة العربية، سمى المستشار في الديوان الملكي السعودي، سعود القحطاني، هذا البلد "الشق الشرقي من جزيرة سلوى" و"قطر سابقا"!

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جاء ذلك في معرض تعليق القحطاني على صورة جمعت رؤساء الوفود العربية المشاركة في قمة الظهران، حيث وُصف ممثل قطر بممثل الشق الشرقي لجزيرة سلوى، وبأنه يجلس "منبوذًا لوحده في أقصى يمين الصورة".

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رئيس وفد جزء من #جزيرة_سلوى — سعود القحطاني (@saudq1978) April 15, 2018

ممثل الشق_الشرقي ل #جزيرة_سلوى (قطر سابقًا) في القمة العربية منبوذًا لوحده في أقصى يمين الصورة. كل الحضور رؤساء دول ووزراء ورؤساء وفود يتبادلون الكلام الودي ومشاعرهم الأخوية إلا هو، يُكلم نفسه، وبين عينيه أيدي #تنظيم_الحمدين الملطخة بدماء الشعوب. #يادليم_قل_له_هلاpic.twitter.com/QhwLejAdej — سعود القحطاني (@saudq1978) April 15, 2018

المصدر: تويتر

محمد الطاهر