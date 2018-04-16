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انعكاس قمة الظهران على صفحات التواصل

أخبار العالم العربي

انعكاس قمة الظهران على صفحات التواصل
Reuters
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تباينت تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول القمة العربية التي عقدت في الظهران بالسعودية، وفيما لهج البعض بالدعاء للزعماء المجتمعين اقتنص آخرون الفرصة للنقد بمختلف أنواعه.

واللافت أن القمة العربية في دورتها الـ29 المنعقدة في الظهران حظيت باهتمام بالغ من قبل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وبهذا المناسبة غنّى كل على ليلاه، وبحث عما يسند به موقفه على حساب خصومه.

ولم تخل التعليقات من النقد الجارح و"الاصطياد في الماء العكر" من قبل البعض، ومن ذلك ما طال وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي بشأن ما وُصف بـ"الشمة" داخل مؤتمر القمة، وما تعرض له المندوب القطري من تجريح.

بعض المعلقين تحمسوا للقمة ورأوا أنها تمخضت عن إنجازات هللوا لها، وآخرون سخروا من نتائجها بمرارة.

ولم تغب السخرية بمختلف درجاتها عن التعليقات، حيث وصف أحد النشطاء القمة بأنها قمة البلاستيك، فيما طفح اليأس بآخر ليقول: "ما من جريمة كاملة في هذا العصر سوى أن يولد الإنسان عربيا".

وتساءل أحد النشطاء مستغربا لماذا لا تتجمع الجيوش العربية "وتقوم قومة رجل واحد" وتهجم على إسرائيل وتحرر فلسطين "وتنتهي السالفة".

المصدر: تويتر

محمد الطاهر

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