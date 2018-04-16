انعكاس قمة الظهران على صفحات التواصل

تباينت تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول القمة العربية التي عقدت في الظهران بالسعودية، وفيما لهج البعض بالدعاء للزعماء المجتمعين اقتنص آخرون الفرصة للنقد بمختلف أنواعه.

واللافت أن القمة العربية في دورتها الـ29 المنعقدة في الظهران حظيت باهتمام بالغ من قبل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وبهذا المناسبة غنّى كل على ليلاه، وبحث عما يسند به موقفه على حساب خصومه.

في الماضي كان الرؤساء بيضحكوا علي الشعوب بعقد القمة العربية

حاليا الشعوب بتضحك علي الرؤساء في القمه العربية#قمة_الظهران — نادر الخطاب (@naderalkhatab) April 16, 2018

ولم تخل التعليقات من النقد الجارح و"الاصطياد في الماء العكر" من قبل البعض، ومن ذلك ما طال وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي بشأن ما وُصف بـ"الشمة" داخل مؤتمر القمة، وما تعرض له المندوب القطري من تجريح.

#القمه_العربيه29#قمة_الظهران

مخرجات الغمة العربيه

1/التهجم على مندوب قطر من قبل مستضيفيه

2/الصواريخ البلاستيكية

3/بيان صحيفة الرياض الداعى للتطبيع مع الصهاينه

4/امين الجامعه العربية عايز فلوس

5/تنديد وإدانة وشجب للحوثيين بس خلاص — abu lojain (@abulojain2017) April 15, 2018

بعض المعلقين تحمسوا للقمة ورأوا أنها تمخضت عن إنجازات هللوا لها، وآخرون سخروا من نتائجها بمرارة.

#وزير_الشمه_في_موتمر_القمه

افضل انواع #الشمه ستجدونها معنا

😂

لصاحبها وزير الخارجية اليمني

عبدالملك المخلافي — زهرة الجنوب العربي (@vG4ANyEhr65nFnQ) April 15, 2018

ان يصل السخف بان يصبح تناولي لأدوية انا ملزم طبيا بتناولها في موعدها ولهذا اخذتها معي في منديل ورقي قصة للتسلية والكذب فهو امر يثير الشفقة على اصحاب الحملة وانا لا أتناول حتى السجائر ،ولكن تابعوا مواقفي ستعرفون من وراء الحملة يساندهم ( الفرغ ) الذين ليس لهم عمل والله المستعان . — عبدالملك المخلافي (@almekhlafi52) April 15, 2018

#قمه_الظهران

السعودية في أسبوع واحد:

تسمي القمة العربية بإسم القدس

تمنح القدس 150 مليون دولار

تتبرع لإعمار العراق ب3 مليار

ولإعمار غزة ب50 مليون دولار

وللاجئين الفلسطينيين 50 مليون دولار

وتمنح تأشيرة الحج لعوائل ضحايا الطائرة الجزائرية.



لكم شعارات أردوغان ،،،، ولنا أفعال سلمان — عائض الصاعدي (@Ay05677) April 16, 2018

ما من جريمة كاملة في هذا العصر

سوى أن يولد الإنسان عربياً !#القمة_العربية#قمة_القدس#قمه_الظهران — نيـدرتـا (@Alneidrta) April 16, 2018

تأخرتم كثيرًا يا عرب!

بعد 4 أشهر من قرار ترامب تذكّرت القمّة العربية القدْس وشجبت وأدانت! كنتم قادرين أن تمنعوا ترامب لو أردتم ..ولكنكم لم تفعلوا ..ولم تقولوا!

لم يعد العرب مجرد ظاهرة صوتية للأسف ..هذا كان زمان

العرب اليوم أصبحوا ظاهرة بلا صوت!#قمة_الظهران#قمة_القدس — الشعراني فاروق (@faroqshaarani) April 15, 2018

#قمه_الظهران

ليه ماتتجمع الجيوش العربية وتقوم قومة رجل واحد على اسرائيل وتنسفهم نسف وتحرر فلسطين وتنتهي السالفة . — فخر الزعيم (@Faisal_m010) April 15, 2018

ولم تغب السخرية بمختلف درجاتها عن التعليقات، حيث وصف أحد النشطاء القمة بأنها قمة البلاستيك، فيما طفح اليأس بآخر ليقول: "ما من جريمة كاملة في هذا العصر سوى أن يولد الإنسان عربيا".

وتساءل أحد النشطاء مستغربا لماذا لا تتجمع الجيوش العربية "وتقوم قومة رجل واحد" وتهجم على إسرائيل وتحرر فلسطين "وتنتهي السالفة".

المصدر: تويتر

محمد الطاهر