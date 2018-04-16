أنقرة: موقفنا حول سوريا يختلف عن مواقف جميع الأطراف

أكد نائب رئيس الوزراء التركي بكير بوزداغ أن بلاده لا تقف مع أي دولة دون سواها على الحلبة السورية وأن سياستها في المنطقة تختلف عن سياسة إيران وروسيا والولايات المتحدة.

وقال بوزداغ في مؤتمر صحفي في قطر: "لا نقف مع دولة محددة فيما يتعلق بسوريا، وسياستنا في المنطقة تختلف عن سياسات إيران وروسيا والولايات المتحدة".

وأضاف أن تركيا لن تتردد في العمل مع أي دولة تدافع عن المبادئ الصحيحة للتسوية في سوريا.

وجاء تعليق المسؤول التركي ردا على سؤال أحد الصحفيين حول تصريح سابق للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قال فيه إن دعم تركيا للضربات الصاروخية ضد سوريا أظهر أنها "انفصلت" عن روسيا.

في حين نقلت وكالة "تاس" الروسية عن صحيفة "ميلليت" التركية، قول بوزداغ إن تركيا لا ترغب في وقف تعاونها مع روسيا وإيران حول سوريا.

وأضاف بوزداغ: "لن نتهرب من التعاون مع روسيا وإيران في المنطقة عندما تتوافق مصالحنا، كما لن نرفض التعاون مع الولايات المتحدة. وقفنا إلى جانب من كان معهم الحق.. نحن غير راضين عن استمرار القتال في المنطقة، ونعارض أيضا أي مواجهات فيها".

المصدر: وكالات

نتاليا عبدالله