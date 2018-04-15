قتيل وإصابات في قصف على حي التضامن جنوبي دمشق

أفادت مراسلتنا في سوريا نقلا عن مصدر أمني، اليوم الأحد، بأن شخصا قتل وأصيب 9 آخرون بقصف على حي التضامن جنوبي العاصمة دمشق.

وأفادت وكالة الأنباء السورية، الأحد، بأن مدنيا قتل وأصيب 9 آخرون جراء اعتداءات بعدد من القذائف أطلقها تنظيم "داعش" وسقطت على المنازل السكنية في حي التضامن بدمشق.

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وذكر مصدر في قيادة شرطة دمشق أن التنظيمات المسلحة المنتشرة في مخيم اليرموك أطلقت ظهر الأحد 7 قذائف "هاون" سقطت على المنازل السكنية في حارة الجمعيات بحي التضامن.

وأصيب الجمعة 4 مدنيين بينهم طفلان بجروح متفاوتة جراء سقوط 4 قذائف أطلقها تنظيم "داعش" على محيط دوار البطيخة في أطراف مخيم اليرموك بدمشق.

وتنتشر في مخيم اليرموك مجموعات مسلحة تتبع تنظيم "داعش" وتتحصن بمنازل المدنيين وتعتدي على الأحياء المحيطة بالمخيم بقذائف الهاون والقذائف الصاروخية.

أما في مدينة حمص، فقد أصيبت يوم الأحد، امرأة وطفلة بجروح نتيجة اعتداء المجموعات المسلحة بقذيفة صاروخية على حي العباسية.

وأفادت سانا بأن العناصر المسلحة المنتشرة في عدد من القرى والبلدات في الريف الشمالي استهدفت بقذيفة صاروخية المنازل في العباسية بمدينة حمص ما تسبب بإصابة امرأة وطفلة بجروح ووقوع أضرار مادية في الممتلكات العامة والخاصة.

وردا على الاعتداء نفذت وحدة من الجيش السوري رمايات نارية على اتجاه مصادر إطلاق القذائف أسفرت عن تدمير منصة إطلاق للقذائف وتكبيد المسلحين خسائر بالأفراد.

جدير بالذكر أن مجموعات مسلحة تابعة لتنظيم "جبهة فتح الشام" ("جبهة النصرة" سابقا) تنتشر في عدد من قرى وبلدات ريف حمص الشمالي.

المصدر: RT + وكالات