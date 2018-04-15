"نهفات" سورية على صواريخ ترامب الذكية

سخرت مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا من ضربات العدوان الثلاثي الأمريكي البريطاني الفرنسي، ولاسيما من الصواريخ الأمريكية الذكية التي استخدمها دونالد ترامب في عدوانه.

وعلى الرغم من الصدمة الكبيرة التي استيقظ عليها السوريون صباح السبت، لم يتخلفوا عن النزول إلى الشوارع والاحتشاد في مظاهرات منددة بالعدوان وأصحابه.

تنديد السوريين بالعدوان على بلادهم، لم يقتصر على الحملات العفوية والتظاهرات، بل عبّروا عنه على طريقتهم، وبالعامية السورية التي تشفي الغليل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي

نتاليا عبدالله