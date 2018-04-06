شاهد ماذا فعل وفد مصري دبلوماسي مع قناة "الجزيرة" في مفاوضات سد النهضة

انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، للوفد المصري المشارك في اجتماعات سد النهضة بالخرطوم، لحظة إزاحته ميكرفون قناة الجزيرة عن طاولة الاجتماعات.

وقام أحد أعضاء الوفد قبيل انعقاد الاجتماع، على إبعاد ميكروفون الجزيرة أكثر من مرة من على طاولة الاجتماعات وإلقائه جانبا.

وكان قد قام سامح شكري وزير الخارجية المصري بإزاحة ميكروفون القناة في اجتماع مماثل بالخرطوم في ديسمبر 2015.

المصدر: "صحف مصرية "