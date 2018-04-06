الناتو يكشف كم من الوقت ستبقى قوات التحالف الدولي في سوريا!

أعلن أمين عام حلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، من أمريكا، أن التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن سيبقى في سوريا طالما احتاجت إلى ذلك مهمته في تدمير كامل تنظيم "الدولة الإسلامية" الإرهابي.

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ونقلت قناة "NBC" التلفزيونية في وقت سابق من هذا الأسبوع، عن مصدر في الإدارة الأمريكية قوله، إن الرئيس دونالد ترامب عقد اجتماعًا حول الأمن القومي، تقرر فيه "إبقاء الجيش الأمريكي في سوريا لأجل غير مسمى لغرض تدمير وهزيمة تنظيم الدولة الإسلامية".

وقال الأمين العام لحلف الناتو متحدثا لطلاب الجامعة في دالاس الأمريكية، إن التحالف سيكون هناك بقدر ما تقتضي ضرورة اقتناعه بالتدمير الكامل لتنظيم الدولة لإسلامية. موضحا أن "قوات الناتو غير موجودة في سوريا على الأرض"، لكن الحلف جزء من التحالف الدولي ضد الدولة الإسلامية. وأضاف: "هذا بالطبع قرار سيادي للولايات المتحدة، إلى متى ستكون قواتها في سوريا، لكن النهج العام في التحالف الدولي هو البقاء هناك حاليا".

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ووفقا لما نقلته الخدمة الصحفية للحلف عن ستولتنبرغ، فإنه لا تزال هناك "بؤر" لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا.

وتدعي الولايات المتحدة وتحالف الدول الذي تقوده هناك، أنها تكافح في سوريا والعراق تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، مع العلم أن انتشار قواتها في سوريا غير شرعي ولا يتوافق مع القانون الدولي، لأنها دخلت الأراضي السورية دون إذن من سلطات البلاد.

ووفقًا لبيانات غير رسمية، يمكن لما يصل إلى 2000 جندي أمريكي البقاء في سوريا إلى أجل غير محدد.

المصدر: نوفوستي

سعيد طانيوس