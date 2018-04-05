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حماس تستهجن وتطالب بإنهاء كل أشكال التطبيع والتواصل مع إسرائيل

أخبار العالم العربي

حماس تستهجن وتطالب بإنهاء كل أشكال التطبيع والتواصل مع إسرائيل
Reuters / Ibraheem Abu Mustafa
عناصر من حركة حماس
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استهجنت حركة حماس تسارع وتيرة التصريحات والمواقف المنادية بشرعية الاحتلال الإسرائيلي لأرض فلسطين في سياق استرضاء قوى إقليمية على حساب الحق الفلسطيني أو في إطار المناكفة بين الدول.

وقالت الحركة، في بيان الخميس، إن التصريحات والمواقف تأتي في ظل تسارع وتيرة الجرائم الإسرائيلية والانتهاكات اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته من خلال تهويد القدس وتوسيع الاستيطان في الضفة واستمرار الحصار على غزة، وقتل المدنيين العزل والأطفال بدم بارد.

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وأضافت حماس أنها ترفض كل أشكال التطبيع مع إسرائيل على كل المستويات، لما لذلك من تداعيات خطيرة على الشعب الفلسطيني وحقوقه التاريخية في أرضه ووطنه، وعلى وحدة وتماسك الأمة وشعوبها المناهضة لهذه السياسات.

وطالبت الحركة بإنهاء كل أشكال التطبيع والتواصل مع العدو، ومراجعة كل هذه السياسات والمواقف غير المنسجمة مع المزاج العام لشعوب الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم المساندين للحق الفلسطيني ولعدالة قضيته.

وشدد حماس على ضرورة العمل على دعم الشعب الفلسطيني وإسناده وتعزيز صموده على أرضه واستمرار سياسة المقاطعة وعزل الكيان الذي يشكل خطرا على فلسطين والمنطقة بأسرها، بحسب ما جاء في نص البيان.

وكتب نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" موسى أبو مرزوق، على حسابه في "تويتر"، تعليقا على تصريحات ولي العهد السعودي: "إلى كل من يخاطب الأمريكان والصهاينة الغاصبين بعبارات ملتبسة أو بتنازلات يحسبونها هينه، ابتغاء مرضاتهم وكسبهم أو تحيدهم، هم واهمون".

المصدر: موقع حركة حماس

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