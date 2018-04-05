أنقرة: موسكو أبلغتنا بانسحاب القوات الكردية من تل رفعت

أعلنت الرئاسة التركية أن موسكو أبلغت أنقرة بأن وحدات حماية الشعب الكردية انسحبت من مدينة تل رفعت بمحافظة حلب شمالي سوريا.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالين للصحفيين، اليوم الخميس، إن "روسيا أبلغتنا بأن وحدات حماية الشعب لم تبق في تل رفعت، ونحن سنتأكد من ذلك من مصادرنا، وسنتابع ما سيحدث هناك".

وأضاف أن تركيا تواصل المباحثات مع الولايات المتحدة حول انسحاب القوات الكردية من منبج.

وقال بهذا الشأن: "نطالب بانسحابها إلى شرقي نهر الفرات. وتأتي من الولايات المتحدة تصريحات متناقضة، وعليهم (الأمريكيين) ترتيب أفكارهم. ويقول (الرئيس الأمريكي) دونالد ترامب إنهم سينسحبون من سوريا. وهل انتهت محاربة "داعش" في سوريا أم لا؟ ونحن نتوقع من الولايات المتحدة أن تقوم بالخطوات التي تحدثنا عنها".

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من جانبه، صرح نائب رئيس الوزراء التركي بكر بوزداغ بأن تركيا ستقوم بـ"تطهير تل رفعت من الإرهابيين".

وقال في حديث لقناة "خبر تورك": "مثلما تم تطهير عفرين من تنظيم "وحدات حماية الشعب/حزب الاتحاد الديمقراطي" الإرهابي، سيتم تطهير تل رفعت الآن".

هذا، وتستمر عملية "غصن الزيتون" العسكرية التركية ضد وحدات حماية الشعب الكردية بشمال سوريا منذ 20 يناير الماضي. وقد سيطرت القوات التركية على مدينة عفرين بمحافظة حلب السورية، وتطالب بانسحاب القوات الكردية من تل رفعت ومنبج.

المصدر: نوفوستي + الأناضول

أنطون زوييف