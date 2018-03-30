أردوغان يعلن بدء التحضير لطرد المسلحين الأكراد من عين العرب شمالي سوريا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن بدء التحضير لطرد المسلحين الأكراد من عين العرب وتل أبيض والحسكة حتى الحدود العراقية السورية، مشيرا إلى استعداد قواته لدخول سنجار في أي وقت.

قال أردوغان اليوم الجمعة، "بدأنا الاستعدادات اللازمة من أجل تطهير عين العرب وتل أبيض ورأس العين والحسكة باتجاه الحدود العراقية السورية من الإرهاب".

وأوضح أردوغان أن قواته ستدخل سنجار في أي وقت لتطهيرها من المسلحين الأكراد وتطهير العراق ككل منهم ووقف نشاطاتهم، "سنجار مثلها مثل قنديل بالنسبة لنا، وسيستمر هذا حتى تطهير سنجار من بي كا كا والتنظيمات الإرهابية، ومن أجل ذلك يمكننا أن نذهب إلى هناك على حين غرة".

وأضاف أردوغان أن تركيا ليست لديها نية لإيذاء عناصر الدول الحليفة في المنطقة لكنها لا تسمح للمسلحين الأكراد بالتجول بحرية.

وفي تعليق أردوغان على دعوة فرنسا للتوسط والحوار بين المسلحين الأكراد وتركيا، اعتبر أردوغان أن استضافة الحكومة الفرنسية لعناصر من قوات سوريا الديمقراطية هو بمثابة عداء صريح لتركيا، "إنّ استضافة وفد من منتسبي التنظيم الإرهابي على مستوى رفيع يوم أمس هو عداء صريح لتركيا.. من أنتم لكي تتلفظون بعبارة الوساطة بين تركيا وتنظيم إرهابي؟ إن بيانا يتضمن كلاما عن وساطة بين تركيا و قسد يتعدى حدود صلاحيات قائله".

واعتبر أردوغان أن فرنسا اتخذت خطوة خاطئة فيما يخص سوريا بعد أن اقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالتوسط للحوار، "نشعر بحزن عميق من الموقف الخاطئ تماما الذي أظهرته فرنسا .. نأمل أن يكون نتيجة لاعتبارات خاطئة بعد أن وعد ماكرون لقوة تهيمن عليها الأكراد بالمساعدة في استقرار المنطقة الشمالية الشرقية من سوريا".

وأضاف أردوغان، "لا يحق لفرنسا أن تشتكي من التنظيمات الإرهابية وأعمالها بعد موقفها هذا (عرض الوساطة بين تركيا والتنظيم الإرهابي) .. آمل ألا تطلب فرنسا مساعدتنا عندما تكتظ (مُدنها) بالإرهابيين الفارين من سوريا والعراق".

المصدر: وكالات

نتاليا عبدالله