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التحالف يحدد مناطق إطلاق الصواريخ الحوثية باتجاه السعودية

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التحالف يحدد مناطق إطلاق الصواريخ الحوثية باتجاه السعودية تركي المالكي
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كشف التحالف العربي عن المناطق التي استخدمها الحوثيون لإطلاق صواريخ باليستية باتجاه المملكة العربية السعودية.

وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف تركي المالكي، أمس الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي في الرياض، إن هذه المناطق موجودة في صعدة وشمال عمران.

وأكد على استهداف قوات التحالف، معامل في الحديدة، تستخدمها جماعة أنصار الله، لتصنيع الزوارق المفخخة، التي تهدد بها حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر، مبينا أن الجماعة حولت ميناء الحديدة إلى مخزن للأسلحة.

وأوضح المالكي أن إحصائيات الصواريخ والمقذوفات التي أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية، بلغت حتى الآن 107 صواريخ، وأكثر من 66 ألف مقذوف، مشيرا إلى أن نظام الدفاع الجوي السعودي تصدى لها جميعا بقوة وحزم.

المصدر: وام

رُبى آغا

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