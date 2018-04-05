الرئيس السوداني يتعهد بأن تبقى مرتبات العسكريين الأعلى

تعهد الرئيس السوداني عمر البشير أمس في كلمة وجهها في القاعدة الجوية بمطار كنانة بولاية النيل الأبيض، بأن تظل مرتبات القوات المسلحة أعلى المرتبات.

وعزا البشير ذلك إلى دور أفراد القوات المسلحة السودانية "في حفظ الأمن والاستقرار مع الأجهزة الأخرى".

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كما جدد رئيس السودان والقائد الأعلى للقوات المسلحة عمر البشير التزام الدولة "بتطوير وتحديث القوات المسلحة وتهيئة بيئة العمل لها حتى تكون قوة ضاربة ورادعة وقادرة على حماية الحدود والتصدي لأي استهداف أو تآمر خارجي".

وأشاد البشير من جهة أخرى "بالتضحيات التي قدمها الشهداء والجرحى وقواتنا داخل وخارج الحدود"، مشيرا من جديد إلى حرصه على تقوية القوات المسلحة بتوفير المعدات الحربية.

وفي مناسبة أخرى، أكد الرئيس السوداني عمر البشير "جاهزية القوات المسلحة وقوات الدعم السريع والأجهزة الأمنية الأخرى في حماية البلاد من كل متربص وخائن".

وذكرت وكالة السودان للأنباء أن البشير قلل أمام حشد جماهيري بملعب ربك بولاية النيل الأبيض من أهمية "الذين يرتزقون من فتات الدول الخارجية ولا يريدون للسودان الاستقرار".

المصدر: سونا

محمد الطاهر