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سيلفي يتسبب بحادث مروع في أهوار العراق

أخبار العالم العربي

سيلفي يتسبب بحادث مروع في أهوار العراق
Reuters Thaier Al-Sudani
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أفاد عدد من النشطاء بوقوع جرحى بحادث تصادم زورقين صغيرين يحملان سياحا محليين في منطقة الأهوار (المستنقعات) في جنوب العراق.

وحصلت RT على مقطع فيديو يبين لحظة تصادم أحد القاربين بالآخر، بسبب انشغال الركاب بالتقاط صور "سيلفي" على متن أحدهما عندما كان يسير بسرعة عالية داخل ممرات الأهوار المائية الضيقة.

وحاول بعض النشطاء الاستفسار عن حالة الجرحى من راكبي الزورقين، فيما سخرت مجموعة من المدونين من الحادث وطالبوا مديرية المرور العامة بوضع إشارات مرورية في أهوار العراق.

المصدر: RT

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