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بوتفليقة يجري تعديلا وزاريا

أخبار العالم العربي

بوتفليقة يجري تعديلا وزاريا
Reuters / Louafi Larbi
الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة
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أجرى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الأربعاء، تعديلا في الحكومة شمل 4 وزارات، بحسبما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية (واج).

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وذكر بيان صادر عن الرئاسة الجزائرية، أن الوزارات التي شملها التعديل هي التجارة، والسياحة، والعلاقات مع البرلمان، والشباب والرياضة، موضحا أن التغيير تم وفقا لأحكام المادة 93 من الدستور، وبعد استشارة رئيس الوزراء.

وفي ما يلي أسماء الوزراء الجدد المعينين:

- محجوب بدة وزيرا للعلاقات مع البرلمان،

- محمد حطاب وزيرا للشباب والرياضة،

- سعيد جلاب وزيرا للتجارة،

- عبد القادر بن مسعود وزيرا للسياحة والصناعة التقليدية.

وأشار البيان إلى أن الوزراء الذين أقيلوا كلفوا بمهام أخرى لم يكشف عنها.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية

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