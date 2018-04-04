روحاني يدعو إلى تسليم عفرين للجيش السوري

أفاد التلفزيون الحكومي الإيراني، بأن الرئيس حسن روحاني دعا من أنقرة إلى تسليم السيطرة على عفرين شمال سوريا إلى الجيش السوري.

وقال روحاني خلال القمة التي جمعته مع زعيمي روسيا وإيران في أنقرة اليوم: "الأحداث في عفرين لا يمكن أن تكون مفيدة إلا إذا تم احترام وحدة أراضي سوريا، ويجب تسليم السيطرة على هذه المنطقة إلى الجيش السوري".

يتبع...