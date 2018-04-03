محمد بن سلمان: لا وهابية في السعودية

أكد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أن ما يسمى بالوهابية لا وجود لها في المملكة، مشددا على أن بلاده لا تؤمن بأن لديها وهابية.

وقال محمد بن سلمان في حوار مع الصحفي جيفري غولدبيرغ من مجلة "ذا أتلانتيك" الأمريكية: "ليس هُناك ما يسمى بالوهابية! نحن لا نؤمن بأن لدينا وهابية. ولكن لدينا في السعودية مسلمون سُنّة وكذلك لدينا مسلمون شِيعة".

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وفي ذات السياق قال ولي العهد السعودي: "أتحدى أي شخص يُمكنه جلب دليل على تمويل الحكومة السعودية للجماعات المتطرفة. نعم، ثمة أشخاص من السعودية ممن مولوا الجماعات الإرهابية. وذلك ضد القانون السعودي".

ورأى محمد بن سلمان من جانب آخر أن ما يسميه مثلث الشر، إيران والإخوان المسلمين والجماعات الإرهابية "يسعون للترويج لفكرة أن واجبنا كمسلمين هو إعادة تأسيس مفهومهم الخاص للخلافة، ويدّعون أن واجب المسلمين هو بناء إمبراطورية بالقوة وفقًا لفهمهم وأطماعهم".

فيما أكد بالمقابل أن "السعودية ومصر والأردن والبحرين وعمان والكويت والإمارات واليمن – كل هذه البلدان تدافع عن فكرة أن الدول المستقلة يجب أن تركز على مصالحها وبناء علاقات جيدة على أساس مبادئ الأمم المتحدة، ومثلث الشر لا يريد القيام بذلك".

وبشأن عودة العلاقات مع قطر، أعرب ولي العهد السعودي عن الأمل في أن "يتعلموا في قطر بسرعة. فتلك المسألة تعتمد عليهم".

المصدر: سبق

محمد الطاهر