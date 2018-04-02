محمد بن سلمان: الإسرائيليون لهم الحق في امتلاك أرضهم الخاصة

أقر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، خلال لقاء صحفي مطول أجراه معه الصحفي الأمريكي، جيفري غولدبيرغ، بحق الشعب اليهودي بـ"أرض خاصة بهم".

وقال غولدبيرغ في اللقاء الذي نشرته صحيفة "the atlantic" الأمريكية، "تحدث معي ولي العهد السعودي عن إسرائيل، أخبرني أنه يعترف بحق الشعب اليهودي في أن تكون له دولة قومية خاصة به إلى جانب دولة فلسطينية.. لم يعترف أي زعيم عربي بهذا الحق أبدا".

وأشار الصحفي إلى أن زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة بالأساس هي "رحلة لصيد الاستثمار وفرصة لترويج لما يسمى بالرؤية 2030، وهي خطة متقنة لا تزال غير منفذة بالأساس، لتحديث المملكة وإنهاء اعتمادها على النفط".

وأضاف الصحفي: "لكن في محادثتنا، حاولت أن أركز مع الأمير محمد، على بعض المشاكل الأكثر تحديا في هذه اللحظة، بما في ذلك الحرب الباردة مع إيران.. تدخله العسكري الوحشي في اليمن ضد الحوثيين المدعومين من إيران.. وضع المرأة في بلد مارس شكلاً من أشكال التمييز العنصري بين الجنسين لعقود.. علاقة السعودية مع إسرائيل والفلسطينيين.. والدعم السابق من بلده للمتطرفين المسلمين من النوع الذي يدينه الآن".

وتابع الصحفي: "لم أسأله عن الفساد، ويعود ذلك جزئيا إلى أن مفهوم (الفساد) يصعب فهمه في بلد سمي باسم أسرته الحاكمة، ولأن مصادرة الثروة الوطنية، تعد سمة مميِّزة للملكيات المطلقة.. من الجدير بالذكر أن الأمير محمد اشترى مؤخرا يختا يُزعم أن قيمته نصف مليار دولار.. وعندما سألت صحفية من CBS، الأمير عن هذا، وعن مشترياته الأخرى، أجابها: "إني أود الاحتفاظ بحياتي الشخصية لنفسي ولا أحاول جذب الانتباه إليها.. بالنسبة إلى نفقاتي الخاصة، فأنا شخص غني ولست فقيرا.. أنا لست غاندي أو مانديلا ".

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وأشار غولدبيرغ إلى أن بن سلمان، قسم الشرق الأوسط إلى معسكرين متحاربين: ما أسماه بـ"مثلث الشر" المكون من إيران والإخوان المسلمين والجماعات السنية الإرهابية من جانب، ومن جانب آخر التحالف المكون من الدول التي وصفت نفسها بالمعتدلة، وتشمل الأردن ومصر والإمارات والبحرين وسلطنة عمان.

وقال ولي العهد السعودي، إن "المرشد الأعلى لإيران، علي خامنئي، جعل من الزعيم الألماني النازي أدولف هتلر يبدو طيبا.. هتلر لم يفعل ما يحاول فعله المرشد الأعلى، فهتلر حاول السيطرة على أوروبا لكن المرشد الأعلى يحاول غزو العالم".

وذكر الصحفي، في مقاله إن هناك "عضوا رئيسيا آخر - على الرغم من كونه خفيا - في تحالف الأمير محمد بن سلمان مع إسرائيل، وهي الدولة التي لم يكن لدى الأمير كلمة سيئة ليقولها عنها، وعندما سألته ما إذا كان يعتقد أن لدى الشعب اليهودي الحق في دولة قومية في جزء من موطن أجداده على الأقل، قال بن سلمان: (أعتقد أن كل شعب، في أي مكان، له الحق في العيش في سلام".. أعتقد أن الفلسطينيين والإسرائيليين لهم الحق في امتلاك أرضهم الخاصة بهم)".

ويقول الصحفي: "وفقا لمفاوض السلام الأمريكي السابق دينيس روس، فقد تحدث القادة العرب المعتدلون عن حقيقة وجود إسرائيل، لكن الإقرار بأي نوع من (الحق) في أرض الأجداد اليهود كان خطا أحمر لم يعبر عنه أي زعيم حتى الآن".

وأشار الصحفي إلى أن اللقاء مع ولي العهد السعودي كان قبل أحداث العنف القاتلة الأخيرة على حدود قطاع غزة، مضيفا "لكنني لا أعتقد أن ولي العهد السعودي كان سيغير من وجهات نظره في ضوء هذه الأحداث.. لقد تعب السعوديون، مثل العديد من القادة العرب من الفلسطينيين".

وتاليا بعض الأسئلة التي طرحها الصحفي مع إجابات الأمير محمد بن سلمان عليها:

غولدبيرغ: دعونا نتحدث عن الشرق الأوسط الكبير. هل تعتقد أن لدى الشعب اليهودي الحق في دولة قومية في جزء من موطن أجداده على الأقل؟

محمد بن سلمان: أعتقد أن لكل شعب، في أي مكان، الحق في العيش في وطنه..أعتقد أن الفلسطينيين والإسرائيليين لهم الحق في امتلاك أرضهم الخاصة. لكن يجب أن يكون لدينا اتفاق سلام لضمان الاستقرار للجميع ولإقامة علاقات طبيعية.

غولدبيرغ: ليس لديك اعتراض ديني على وجود إسرائيل؟

محمد بن سلمان: لدينا مخاوف دينية حول مصير المسجد الأقصى في القدس وحول حقوق الشعب الفلسطيني.. هذه مخاوفنا. وليس لدينا أي اعتراض ضد أي شخص آخر.

غولدبرغ: كانت المملكة العربية السعودية تقليديا مكانا أنتج الكثير من الدعاية المعادية للسامية. هل تعتقد أن لديك مشكلة مع معاداة السامية في بلدك؟

محمد بن سلمان: ليس لدى بلدنا مشكلة مع اليهود. نبينا محمد تزوج امرأة يهودية. لم يصاحبها – بل تزوجها. نبينا ، جيرانه كانوا يهودا. ستجد الكثير من اليهود في المملكة العربية السعودية قادمين من أمريكا ، قادمين من أوروبا. لا توجد مشاكل بين المسيحيين والمسلمين واليهود. لدينا مشاكل مثل تلك التي يمكنك أن تجدها في أي مكان في العالم ، بين بعض الناس. لكنها مشاكل من النوع العادي.

غولدبرغ: هل تعتقد أن إيران يمكن أن توحدكم مع إسرائيل؟ بدون إيران ، هل يمكن أن تتخيل وضعا تكون لديك مصالح مشتركة مع إسرائيل؟

محمد بن سلمان: إسرائيل تملك اقتصادا كبيرا مقارنة بحجمها، وهذا الاقتصاد متنام، وبالطبع هناك الكثير من المصالح التي نتقاسمها مع إسرائيل، وإذا كان هناك سلام، سيكون الكثير من المصالح بين إسرائيل ومجلس التعاون الخليجي ودول وبلدان مثل مصر والأردن.

المصدر: theatlantic.com