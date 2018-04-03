مؤتمر أممي لدعم الجهود الإنسانية في اليمن

تعقد الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء مؤتمرا دوليا في جنيف لدعم جهود الإغاثة في اليمن، الذي يشهد كارثة إنسانية غير مسبوقة جراء القتال المستمر على أراضيه.

وذكر مركز أنباء الأمم المتحدة على موقعه الرسمي، أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، غادر نيويورك إلى جنيف للمشاركة في المؤتمر، مشيرا إلى أنه عقد عددا من الاجتماعات الثنائية على هامش هذه الفعالية.

وأوضح المركز أن نحو 75% من سكان اليمن، بحاجة للمساعدات الإنسانية والحماية، لافتا إلى أن 17.8 مليون شخص على الأقل يعانون الجوع، وأن 3 ملايين منهم مصابون بسوء التغذية، بينهم نحو مليوني طفل ممن قد يلقون حتفهم إذا لم تصلهم المساعدات اللازمة بشكل فوري.

وشدد على أهمية أن تبذل أطراف النزاع اليمني كل ما يمكنها تنفيذا لالتزاماتها وفق القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، لضمان حماية المدنيين وتوفير المساعدة الإنسانية لمحتاجيها.

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وتسعى الأمم المتحدة وشركاؤها في مجال العمال الإنساني إلى توفير 2.96 مليار دولار، لتقديم المساعدات إلى أكثر من 13 مليون شخص في كافة أنحاء اليمن.

والتزمت السعودية والإمارات بالمساهمة بمبلغ 930 مليون دولار لصندوق المساعدات الإنسانية لدعم اليمن، وسيغطي هذا المبلغ تقريبا ثلث المبلغ اللازم لخطة المساعدات الإنسانية لليمن في 2018.

المصدر: مركز أنباء الأمم المتحدة

أحمد باديان