الأردن.. آلاف العسكريين الأمريكيين يشاركون في "الأسد المتأهب"

أعلنت القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية (سينتكوم) أن 3600 عسكري أمريكي سيشاركون في مناورات "الأسد المتأهب" في الأردن يومب 15 – 26 أبريل الجاري.

وأشارت "سينتكوم" في بيان لها، اليوم الاثنين، إلى أن المناورات المشتركة للقوات الأمريكية والأردنية ستسمح بـ "تطوير قدراتها المشتركة على التخطيط وإجراء العمليات ضمن تحالف".

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وأوضحت أن المناورات ستشمل العديد من السيناريوهات، بينها مهام للقاذفات البعيدة المدى، وعمليات أمنية في البحر، وصد لهجوم بري يشن العدو الافتراضي.

يذكر أن مناورات "الأسد المتأهب" تجري على الأراضي الأردنية سنويا منذ عام 2010، وهي من أكبر المناورات العسكرية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط.

المصدر: موقع "سينتكوم"

أنطون زوييف