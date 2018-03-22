الولايات المتحدة تفتح مركز تدريب جديدا لمكافحة الإرهاب في الأردن

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، عن فتح الولايات المتحدة مركز تدريب جديدا لمكافحة الإرهاب بالعاصمة الأردنية عمّان.

وحاء في بيان صدر عن الوزارة أن وظيفة المركز الذي تم تمويل بنائه في إطار برنامج أمريكي خاص بمواجهة الإرهاب، هي التدريب على التعامل مع الأزمات الأمنية والتفجيرات، والتحري عن هذه الحوادث، إضافة إلى تقديم خدمات طبية للمتضررين.

وأشار البيان إلى أن الأردن تحول إلى ميدان تدريب ذي أبعاد إقليمية لموظفين أمنيين لأكثر من 20 دولة. وبحسب الوزارة فإن عمل المركز الجديد سيعزز مكافحة الإرهاب في المنطقة.

المصدر: نوفوستي

قدري يوسف