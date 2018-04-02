أردوغان يوجه تحذيرا لبغداد

هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالتدخل العسكري في سنجار، في حال لم تتخذ حكومة بغداد إجراءات ضد ما أسماهم "جماعات إرهابية" تنشط في المنطقة.

وقال أردوغان: "إذا كان باستطاعتكم أن تتعاملوا معهم، فافعلوا، وإلا فسنأتي إلى سنجار ونتعامل معهم بطريقتنا.. نحن لا نطلب الإذن من أحد، كما أننا لا نفعل ذلك من أجل أحد".

وأضاف: "تمكنا من تحييد ما يقارب 4 آلاف إرهابي منذ بدء عمليات (غصن الزيتون) في مدينة عفرين السورية".. "لقد قلنا سابقا إننا قد نأتي فجأة، وها قد أتينا.. التقينا مع جنودنا المرابطين على الحدود.. جميعهم يؤدون عملهم بكل إيمان وتفان في سبيل بلوغ أهداف جديدة".

جاء هذا في كلمة ألقاها خلال حفل افتتاح 80 مدرسة و59 صالة للألعاب الرياضية المدرسية، أقيم في مدرسة "عاكف اينان" للأئمة والخطباء في منطقة "باشاق شهر" في إسطنبول.

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وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في وقت سابق، البدء بالتحضيرات لطرد المسلحين الأكراد من عين العرب وتل أبيض والحسكة حتى الحدود العراقية السورية، مشيرا إلى استعداد قواته لدخول سنجار في أي وقت.

وأوضح أردوغان أن قواته ستدخل سنجار "لتطهيرها من المسلحين الأكراد وتطهير العراق منهم وإيقاف أنشطتهم"... "سنجار مثلها مثل قنديل بالنسبة إلينا، وسيستمر هذا حتى تطهيرها من التنظيمات الإرهابية، ومن أجل ذلك يمكننا أن نذهب إلى هناك على حين غرة".

المصدر: وكالات