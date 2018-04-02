وفاة شقيق رئيس حكومة كردستان العراق

أعلن رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، وفاة ابن أخيه دلوفان إدريس شقيق رئيس حكومة إقليم كردستان العراق نجيرفان بارزاني، إثر أزمة قلبية في أربيل.

وقال مسعود بارزاني في برقية النعي: "ببالغ الأسى توفي صباح الاثنين إبن أخي دلوفان إدريس بارزاني عقب إصابته بسكتة قلبية لم تمهله طويلا، وفارق الحياة في مستشفى مدينة أربيل العام".

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وبمزيد من الحزن والاسى نتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة الى مقام السيد مسعود بارزاني سكرتير الحزب الديمقراطي الكوردستاني ومقام السيد نيجيرفان بارزاني رئيس حكومة اقليم كوردستان وعموم عشيرة بارزان في وفاة المغفور له باذن الله تعالى دلوفان ادريس بارزاني pic.twitter.com/BCZwu1o2tQ — em hemi peshmergeyne (@LandkaXema) April 2, 2018

ودلوفان بارزاني، هو توأم رئيس حكومة إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، وهو من مواليد 21 أيلول عام 1966.

انا لله و انا اليه راجعون

ب مخابنيفه نوکه شێخ دلوفان ادريس بارزانى،برايێ نێچيرفان بارزانی وەغەرا داويێ كر pic.twitter.com/1mWij3RbSv — hood (@Hoodduhoki1) April 2, 2018

وشغل دلوفان بارزاني منصب ممثل رئيس وزراء الإقليم للشؤون الاجتماعية، وكان مهتما بأرشفة ما يسمى بـ "أحداث ووقائع ثورة الأكراد".

المصدر: السومرية نيوز