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وفاة شقيق رئيس حكومة كردستان العراق

أخبار العالم العربي

وفاة شقيق رئيس حكومة كردستان العراق
Reuters Russell Boyce
قلعة أربيل وسط المحافظة شمال العراق
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أعلن رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، وفاة ابن أخيه دلوفان إدريس شقيق رئيس حكومة إقليم كردستان العراق نجيرفان بارزاني، إثر أزمة قلبية في أربيل.

وقال مسعود بارزاني في برقية النعي: "ببالغ الأسى توفي صباح الاثنين إبن أخي دلوفان إدريس بارزاني عقب إصابته بسكتة قلبية لم تمهله طويلا، وفارق الحياة في مستشفى مدينة أربيل العام".

ودلوفان بارزاني، هو توأم رئيس حكومة إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، وهو من مواليد 21 أيلول عام 1966.

وشغل دلوفان بارزاني منصب ممثل رئيس وزراء الإقليم للشؤون الاجتماعية، وكان مهتما بأرشفة ما يسمى بـ "أحداث ووقائع ثورة الأكراد".

المصدر: السومرية نيوز

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