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العراق يحكم بإعدام 6 تركيات منتميات لتنظيم "داعش"

أخبار العالم العربي

العراق يحكم بإعدام 6 تركيات منتميات لتنظيم
AFP MAHMUD AL-HALABI
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أصدر القضاء العراقي اليوم الاثنين، حكما بإعدام 6 تركيات بتهمة الانتماء لتنظيم داعش الإرهابي.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مصدر قضائي قوله، إن "قاضى المحكمة الجنائية المركزية أصدر حكمه بالإعدام على ست تركيات بجرم الانتماء لتنظيم داعش ودعمه، وحكم على مدانة واحدة بالسجن المؤبد".

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يأتي ذلك بعد أن قضت محكمة الجنايات المركزية العراقية الشهر الماضي، بإعدام 13 امرأة تركية لإدانتهن بالانتماء إلى تنظيم داعش أيضا.

وسبق أن أصدر القضاء العراقي في فبراير الماضي، حكما بالسجن المؤبد على تركية وسوري استنادا إلى قانون مكافحة الإرهاب العراقي.

وحكم القضاء العراقي مؤخرا بالإعدام على جهادية ألمانية الجنسية من أصول مغربية انضمت لتنظيم داعش، كان الحكم الأول من نوعه الصادر بحق مواطنة أوروبية.

المصدر: أ ف ب

متري سعيد

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